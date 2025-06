Argentina debe condenar el genocidio del pueblo Palestino

La humanidad y la historia no perdonará que, desde el silencio o la inacción, seamos cómplices de genocidios, particularmente, los argentinos.

Argentina, omisiones ante genocidios

En su momento, Argentina pecó gravemente de omisión ante el nazismo genocida, cuando se solicitó que acojamos a 1.000 niños judíos del sur de Fran-cia, cuyas vidas corrían peligro dada la invasión alemana nazi a dicho país. Por decreto Nº 136.320 del presidente Ramón Castillo, en noviembre de 1942, se los autorizó a ingresar. Pero, como lo recuerda Sima Weingarten, “comenzaron a sur-gir trabas burocráticas que dilataban y, por lo tanto, impedían llevar a cabo tal ac-ción solidaria de salvataje de estos niños. Además, la prensa nacionalista dejó oír su violenta actitud antisemita… Los mil niños, finalmente, no fueron recibidos”. Esos niños, que no pudieron llegar a nuestro país, dolorosamente, acota Weingarten, “fueron enviados a campos de exterminio” .

También nuestro país, no sólo tuvo una actitud pasiva ante el Holocausto judío, disfrazada de neutralidad, sino que terminó siendo refugio de muchos criminales nazis.

El 13 de noviembre de 1987, como juez federal de Córdoba, personalmen-te detuve, en Huerta Grande, provincia de Córdoba, al criminal nazi Josef Franz Leo Schwammberger, que era uno de los cinco criminales de guerra más buscados de ese momento. La Justicia alemana, pedía la extradición. Luego de las instancias judiciales pertinentes, fue extraditado a Alemania, donde un tribunal de la ciudad de Stuttgart lo juzgó y condenó a cadena perpetua, por los hechos atroces que había cometido.

Genocidio al pueblo palestino

Ahora, no podemos hacer lo mismo, como ante el Holocausto nazi y que Argentina ignore el genocidio del pueblo palestino en la franja de Gaza, donde el terror indiscriminado por parte del ejércido israelí, se ha ensañado sobre bebés, niñas, niños y población civil palestina en general, con la excusa de combatir el terrorismo. Aún más, se los quiere hacer desaparecer como pueblo de su tierra, expulsando a los que sobrevivan.

El mundo presencia a miles de menores en harapos, huérfanos o con sus familias destrozadas, sin techo, malheridos, hambrientos y a tantos otros indefen-sos palestinos de la población civil sufriente, como consecuencia de los ataques israelíes.

La Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI) han acusado a Israel de llevar a cabo un “genocidio contra el pueblo palestino” durante su invasión y bombardeo de la Franja de Gaza.

En esa guerra aproximandamente, se estima que el gobierno de Israel, en Gaza, ha asesinado a más de 70.000 palestinos, herido a más de 123.000, (la in-mensa mayoría de las víctimas son civiles y más de la mitad son mujeres y niños) y destruido más de 80.000 viviendas. Sistemáticamente, ha bloquedado el ingreso de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria en general. También se ha ido des-truyendo la infraestructura sanitaria, todas las plantas de tratamiento de aguas residuales y una gran parte de los pozos de agua y plantas desalinizadoras. Tam-poco Israel ha dejado en pié el patrimonio cultural y educativo de la Franja. A su vez, ha forzado que se desplacen 2.000.000 de personas, lo que implica, en sí mismo, una limpieza étnica de la zona.

Las condiciones de vida en Gaza son inhumanas, como consecuencia directa del asedio, bombardeos y políticas de ocupación de Israel, cuyo gobierno ha hecho presente, incluso, su voluntad de anexar Gaza, como territorio propio, sustrayéndolo de Palestina.

La CPI ha emitido una orden de arresto al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu imputándolo penalmente como responsable de haber cometido “crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos».

Facultades presidenciales

En Argentina, si bien el presidente gestiona las relaciones exteriores, ello debe hacerse siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución Na-cional y los Pactos Internacionales, como la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, que tiene jerarquía constitucional, (art. 75 inc. 22, de la C. N.). Por tanto, Javier Milei debe hacer respetar y proteger los derechos humanos en la política exterior del país, por ser una “política de Estado” y no actuar, ilegítimamente, con posturas que nos comprometen ante el mundo.

Aún más, cabe recordar, que el 7 de noviembre de 2023, la Cámara de Diputados de la Nación emitió, por unanimidad, con la firma de Javier Milei, (en ese momento diputado nacional), una Declaración respecto de la guerra en Gaza, en la que se expresó el “rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y su respaldo al derecho a defensa del Estado de Israel”, pero se dispuso, firme-mente, que esto último debía hacerse, “en el marco del derecho internacional humanitario», (Declaración HCDN Nº 711).

Milei ilegalmente avala a Netanyahu y su política

Ahora, el presidente Milei, respecto del genocidio que se está produciendo en Gaza del pueblo palestino, contrario al derecho internacional humanitario, ha manifestado, que apoya, incondicionalmente, la política del gobierno de Israel en Gaza. Llegó a decir, que el apoyo al accionar de Israel “no es una opción entre otras, sino una obligación moral». Y agregó que, “Israel no está cometiendo ningún exceso en la guerra”.

Milei, a su vez, apoya al presidente de USA Donald Trump y sus posturas. Este último, para vergüenza de la humanidad, en una rueda de prensa celebrada junto a Netanyahu, sostuvo “que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza para reconstruirla”, y hacer de ella una “Riviera de Medio Oriente”, transformado las playas en un destino turístico. Lo que implicaría la deportación forzada del pueblo palestino que “vive” en Gaza, hacia Egipto y Jordania. No se pretende reconstruir el territorio para la población palestina, sino reconstruirlo sin ella, en una actitud también contraria al derecho internacional.

Nuestro Congreso debe repudiar el genocidio a palestinos

El poder legislativo argentino, de acuerdo con la política de derechos hu-manos establecida por nuestra constitución nacional, tiene el deber de hacer una declaración, ambas Cámaras o cada una por separado que, por ser una “Política de Estado del país”, afirmar que gobierno de Israel no está procediendo conforme al derecho internacional humanitario, en su accionar genocida contra el pueblo Palestino en Gaza. Especialmente, la Cámara de Diputados de la Nación, de con-formidad y en coherencia con su declaración, oportunamente dictada en 2023, como la Cámara que representa al pueblo de la Nación Argentina.

Además, se deberá dar instrucciones al presidente Milei, y éste tendrá obligación que acatar, que haga presente la postura argentina en contra del genocidio al pueblo palestino, en el accionar del gobierno israelí y la necesi-dad que deberá haber dos estados coexistiendo -Israel y Palestino- en Paz. A su vez, el presidente deberá dar las pertinentes instrucciones al Ministerio de Re-laciones Exteriores, para que actúe en consecuencia, en los foros internacionales.

Resulta urgente que Argentina asuma esa postura ante el mundo.

Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista cordobés,

Ex-Juez Federal y

Periodista de opinión