Aprobaron la implementación de obras de señalización para mejorar el tránsito en el microcentro de la Ciudad

En la Sesión de este martes 6, se aprobó un proyecto de señalización que tiene como fin complementar la modificación realizada sobre Avenida Sarmiento frente a la casa Boldu.

La señalética que se implementará será:

Prohibido estacionar: disponer el veril derecho de la Av. Sarmiento sentido NE – SO, desde la calle Estrada hasta el refugio. Señalizando el cordón con pintura de color amarillo-negro y con 2 carteles verticales. Esta demarcación permitirá delimitar el sector donde los colectivos pueden detenerse, asegurando que esté libre siempre que se lo requiera.

Prohibido estacionar y detenerse: disponer el veril derecho de la Av. Sarmiento sentido NE – SO, desde el refugio hasta la calle 12 de Octubre. Señalizando el cordón con pintura amarilla y con 1 cartel vertical. Con esto se busca que el veril quede siempre libre, permitiendo que el transporte urbano pueda retomar la marcha y unirse al carril de circulación sin ninguna complicación. Además, disponer como prohibido estacionar y detenerse el veril izquierdo de la Av. Sarmiento sentido NE – SO, correspondiente a las plazoletas Domingo F. Sarmiento y Cooperación. Esto permitirá que exista espacio para 3 carriles de circulación y la zona pueda descomprimirse de forma rápida, sin que se vea afectada por la presencia del transporte urbano que está ascendiendo-descendiendo pasajeros. Señalizado el cordón con pintura amarilla y con 2 carteles verticales por cada plazoleta.

Reservado para ascenso-descenso rápido: disponer en el inicio de la plazoleta Cooperativa sobre el veril izquierdo de la Av. Sarmiento un espacio de 5,50 metros. Señalizado con 1 cartel vertical y el cordón con pintura amarillo-negro.

Reservado para motos: disponer de un espacio de 11,10 metros sobre el veril izquierdo de la Av. Sarmiento sentido SO – NO, intersección con calle Bs. As. Señalizado con 2 carteles verticales, indicando el inicio y fin del espacio. Este espacio, reemplazará al existente sobre calle Bs. As. esquina Av. Sarmiento, que debido a la pendiente que presenta la arteria no se puede utilizar correctamente.

Audio: Concejal María Luisa Glum

Por otra parte, los ediles aprobaron realizar obras de señalización de estacionamiento para personas con discapacidad en la Calle Chaco casi intersección con Avda. Sarmiento. Además, analizando el entorno, Instituto de salud Nercolini, farmacias, locales, intenso flujo vehicular y gran demanda de estacionamiento, se consideró factible colocar un espacio reservado para ascenso y descenso rápido.

También se propone disponer de un espacio de 5,50 metros para tal fin, en el veril izquierdo de la calle Chaco seguido de un reservado para motos hasta la esquina de la Av. Sarmiento para mejorar la visibilidad de los vehículos que circulan por la calle en dirección a la Avenida.

Por último, se recomienda demarcar por medio de pintura un ensanchamiento de esquina sobre el veril derecho de la Av. Sarmiento intersección calle Chaco, en el espacio que comprende la prohibición de estacionamiento y detención, delimitado por medio de delineadores viales. Esta medida permitirá acortar la distancia de paso peatonal, mejorando el cruce y visión para los conductores.