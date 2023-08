Allegados al Exa sorprendieron a los niños del Club

Un grupo conformado por ex jugadores y ex dirigentes del Club Ex Alumnos 185 de Oberá, sorprendieron a los niños de la institución en la celebración por el día del niño, organizado por la Comisión de Fútbol Infantil.

Juan Carlos Oviedo, Francisco Tatin Davalos, Ramón Arrua, Daniel Staudt y Silvio Sanabria, llevaron pelotas de obsequio para los niños que concurren a la escuela. «Fue emocionante, una tarde espectacular y ver tanta cantidad de niños en el Club muy gratificante» comentaron.

Gran número de chicos disfrutaron del agasajo en el que también estuvo presente el intendente de Oberá, Pablo Hassan.