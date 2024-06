Adiestran canes para ayudar a la comunidad en la vida ciudadana.

Desde principio de año, la Unidad Regional 2 de Policía de Oberá puso en marcha la sección canes, no solamente adiestrando a los perros de la fuerza sino también a los ciudadanos que se acerquen con su perro a querer que estos aprendan a comportarse o simplemente obedecer. Ya llevan más de 100 perros «educados» en el sector.

«La gente nos visita y le mostramos lo que hacemos, estamos casi frente al Parque de las Naciones, al lado de base Infantería, armamos los caniles alli con ayuda municipal y armamos todo para el entrenamiento de los perros de la fuerza, la gente empezó a acercarse y armamos un lugar con obstáculos para adiestrar a otros perros», comentó el Sgto ayudante Mauro Mordez, a cargo del sector quien trabaja junto al agente Martin Borges.

Dijo que «enseñamos las medidas de seguridad, como tener un perro equilibrado, obediente o sea, tenencia responsable. Tenemos 2 grupos de whatsapps con 50 personas en uno y 20 en otro que son personas que quieren sus perros aprendan y ellos mismos aprender a cuidarlos y enseñarlos».

«Estamos muy contentos por cómo está funcionando esta sección Canes que fue creado en realidad a principios de año y que ya tiene más de 100 perros adiestrados convertidos en perros ciudadanos podríamos decir», indicó Borges quien precisó con quienes se inscriben para adiestrar o educar sus perros se reunen cada 15 dia y se pone en practica luego lo aprendido, saliendo de paseo al Parque normalmente. «Se puede educar los perros incluso de adultos, cuesta mas cuando son grandes pero aprenden igual», dijo.

Explicó además Mordez que «tenemos un can operativo que es de seguridad, se encarga de operativos nocturnos, requisas de calabozo, comisaría y después dos cachorros más que son Roma que tiene 8 meses que la estamos iniciando para rastro específico o sea, búsqueda de personas vivas y un pastor belga que tiene 3 meses, se llama Bruno y se va a iniciar para la detección de narcóticos».

También comentó que «tenemos dos perritos rescatados de la calle «Manchita» y «Negro», que tienen muchos nombres en realidad porque la gente ya le había puesto nombre ya que estaban siempre en la calle y ellos pasaron a ser parte de la fuerza, son los pioneros de la sección», sostuvo orgulloso.

Añadió que «son dos perritos que se encargan de la demostración en la escuela, son los que lideran estos encuentros que tenemos con la gente con los dueños de los perros y los perros»

Mordez mencionó que «Yo empecé con esto desde que me inicié en la fuerza en Posadas hace 18 años, hice capacaitaciones y las sigo haciendo, me dedico a los perros, vengo de la sección Canes de la policía de Posadas, aquó proyecté la continuidad y le presenté al jefe y aceptó, luego se sumó Borges, o sea somos dos, pero tal vez pronto seamos más. Nos gusta mucho lo que hacemos y los vecinos también están muy contentos con los logros», finalizó.

Para contactrse con cualquier ade los dos agentes, los números de telefono son: 03764-225340 y 03755 798656.