Actualidad fútbol obereño. Próxima fecha

El pasado fin de semana se disputaron los encuentros de la 4° fecha del Apertura, Juan E. Barrios, de la Liga Regional Obereña de Fútbol, LROF.

Los resultados en Primera División fueron los siguientes: River de Villa Bonita 3- San Martín 1/ Atlético JC/Independiente vs. Ex Alumnos 185 (no se disputó)/ River de Santa Rita 3 Atl. Aristóbulo del Valle 0/ Aemo 1 – Atl. Cpo Viera 2/ Racing 0 – Atlético Oberá 3/ Atl. Cpo. Grande 2 – Olimpia/San Antonio 0/ Atlético Alem 1- Atlético Iguazú 4.

Con estos resultados las posiciones son: A. Iguazú, Ex alumnos 185, Aemo, A. Oberá, A. Campo Grande y A. Campo Viera 7 puntos, JC Independiente y River de Villa Bonita 5, Racing, Olimpia San Antonio y River de Santa Rita 4, A. A del Valle 2, San Martín 1, A. Alem 0.

Cuarta División. Resultados: Atlético JC 4 – Ex Alumnos 185 0 (se suspendió el partido a falta de 5′ del final)/ AEMO 2 – Atl. Cpo. Viera 1/ Atl. Cpo. Grande 1 – Olimpia 4/ Atlético Alem 0 – Atlético Iguazú 1.

Posiciones: Aemo 9, A. Campo Viera, Racing y Olimpia SA 7, A. Iguazú 5, A. A del Valle y A. Alem 2, Ex Alumnos 185 1, San Martín y JC Independiente 0.

Programación 5ta fecha

Sábado 15/04

16 hs. (1ra) Racing vs River de Villa Bonita. Estadio: Juan Prats Ribas.

16 hs. (1ra) Olimpia/San Antonio vs. Atlético Oberá. Estadio: Juan G. Cáceres.

Domingo 16/04

14 hs. (4ta) y 16 hs. (1ra)

San Martín vs. Atl. JC/Independiente. Cancha: Complejo Dep. 25 de Mayo

Ex Alumnos 185 vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Estadio: Juan Areco.

Atl. Campo Viera vs. Atl. Campo Grande. Cancha: Club Bowling.

Atlético Iguazú vs. AEMO. Cancha: Atlético Iguazú

18 hs. (1ra) River de Santa Rita vs. Atlético Alem. Cancha: Complejo Dep. Santa Rita