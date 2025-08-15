Lo último
15 de agosto de 2025
Acto 175° Aniversario fallecimiento José de San Martín

El Gobierno de la Ciudad de Oberá, junto a la Comisión de Fiestas Cívicas y Populares y la Asociación Sanmartiniana de Oberá, invita a toda la comunidad a participar del acto por el 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José Francisco de San Martín, que se llevará a cabo el domingo 17 de agosto de 2025, desde las 14:30 horas, en la plaza que lleva el nombre del Padre de la Patria.

Programa de actividades:

Recepción de autoridades.
Inicio de la ceremonia.
Entonación del Himno Nacional Argentino.
Interpretación de la canción oficial de la provincia “Misionerita”.
Invocación religiosa.
Arrío de banderas a media asta.
Ofrenda y minuto de silencio en memoria del Padre de la Patria.
Palabras del Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Oberá, Subcomandante Marcelo Sedoff.
Homenaje de los niños del Nivel Inicial (NENI 2011, sede Nº 448 y Ext. 688) y de los Paisanitos del Centro Cultural Argentino.
Conclusión con la Marcha a San Lorenzo.

