Acedo tiene nuevas autoridades

La renovación de la comisión de la Asociación de Centros de Estudiantes de Oberá (ACEDO) se realizó este martes en el punto digital de la Ciudad de Oberá, donde participaron delegados estudiantiles de trece instituciones educativas públicas y privadas, quienes eligieron a Nahuel Maximiliano De Lima del Colegio Amadeo Bompland como Presidente.

Luego de escuchar propuestas de los delegados, se conformó la comisión con votación a viva voz y mano alzada quedando elegidos los primeros cargos de la comisión, con De Lima como Presidente, acompañado en la vicepresidencia de Braian Emanuel Rojas del CEP N° 8, la secretaria es Mía Abigail Morales Barron del Centro Polivalente de Artes, la prosecretaria es Brisa Ayala del CEP N° 18, tesorera Belen Kidruk del Linneo, mientras que la protesorera es Morena Oyarce del Centro Polivalente de Artes.

En la próxima reunión se elegirán las distintas comisiones como cultura y arte, educación, deporte, entre otras.

«Yo me sumé hace poco y me gustó la organización de actividades, estuve participando de realización de actividades depostivas y me fuí enganchando y es así que me postulé como Presidente. Curso el 4to año y creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Este es un grupo inquieto que ya ha puesto la mira en la estudiantina y otras actividades», dijo De Lima

Asimismo, el jefe del departamento de la Juventud, Francisco Kempski sotuvo que ya este finde semana, sbado 17 desde las 18 habrá en el Parque de las Naciones un encuentro de Freestyle Copa Undernight, que es muy seguido por los jóvenes y que tendrá importantes premios