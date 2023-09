A pura emoción, Finalizó la 43FNI

Con el anuncio de la fecha para la edición 44, la Fiesta Nacional del Inmigrante cerró su edición 2023 con una última jornada repleta de emociones.

El Parque de las Naciones vivió la última jornada de la 43a FNI, y lo hizo recibiendo a muchos visitantes, que no dudaron en aprovechar para visitar las colectividades desde temprano, y no hubo una sola que no tuviera sus salones llenos al mediodía.

El acto de acción de gracias, organizado por la Municipalidad de Oberá, a través de su Departamento de Culto, volvió a reunir a las expresiones religiosas de la ciudad. El intendente Pablo Hassan estuvo presente, acompañado de la presidente de la Federación de Colectividades Marta Wieremiey, y las actuales soberanas de la FNI, Lara Iurinic, Dalma Redlich López y Priscila Hupan. Autoridades del legislativo nacional y provincial también estuvieron presentes.

También se realizó la firma del convenio de colaboración mutua entre los municipios de Oberá y Hohenau (Py.).

Por la tarde, la última Tarde de los Niños también llenó de emociones al Norguss Jacob, con los colores y los sonidos de las colectividades sobre el escenario mayor.

Un Parque de las Naciones a pleno a toda hora, indicaba también que el público eligió no perderse nada de la Fiesta en su última jornada.

Ya por la tarde-noche, la Subcomisión Juvenil de la Federación de Colectividades, realizó el encendido de la Llama Votiva, la cual no pudo encenderse al principio de la Fiesta debido a las condiciones climáticas, pero sí este domingo, simbolizando el nuevo camino que se inicia rumbo a la próxima edición.

Varios ballets pasaron por el escenario Mayor y también lo hizo el humorista de Leandro N. Alem, «Storbodoski».

Las reinas de todas las colectividades también se despidieron de la Fiesta, al recrear el cuadro coreográfico que presentaron durante la Elección y Coronación de la nueva soberana.

Y el gran cierre fue con el Cuadro de Cierre, dirigido por la Prof. Fabiana Pizzutti, el mismo que cada noche emocionó a todos los espectadores.

Los mejores stands fueron premiados

Como es costumbre, también se realizó la entrega de premios a los mejores stands de la Feria Comercial y Artesanal.

La entrega estuvo a cargo de Marta Wieremiey, las soberanas nacionales, Alejandro Cieplinski (Coordinador Gral. de la FNI) y María de los Ángeles Rodríguez, a cargo del área comercial.

Primer premio Stand exterior: «Maluca Pasión»

Su propietaria es Isolda Glosnicki, hace seis años que comenzó su comercio. Sus artículos son exclusivos. Su stand es atractivo y con muy buena atención al público.

Local de decoración de interiores con presencia en varias localidades de Misiones, su casa central está en Aristóbulo del Valle y las sucursales en San Vicente y en Oberá.

1mer premios stand Artesanal: «Artemania»

Su propietaria es María del Carmen Sabotke, este stand presentó sus productos con calidez, artículos con excelente terminación, artesanías textiles, tejidos y lámparas con mosaiquismo, buena iluminación y una cálida paleta de colores.

Primer premio stand Institucional: «Dekko Misiones»

Es una empresa dedicada a la comercialización de cortinas, revestimientos para el hogar y empresas con tendencia y apostando a la calidad. El público podía acceder a catálogos y consultas personalizadas sobre sus productos.

Menciones especiales

Stand exterior: Nelson Wagner y Eduardo Toledo.

Stand artesanal: Paola Juárez

Stand institucional: Obercom

Wieremiey: «La 43FNI fue un éxito»

La presidente de la Federación lo afirmó en su discurso final, luego de convocar a todo su equipo de trabajo al escenario. Afirmó que «podremos cubrir los gastos de organización de la Fiesta y continuar invirtiendo en el Parque de las Naciones para seguir realizando eventos».

En ese sentido, Wieremiey afirmó que «esto se logró gracias a las colectividades y al Pabellón Argentino, y al equipo de trabajo que desinteresadamente trabaja para que podamos realizar cada año el evento cultural más importante de la provincia de Misiones».

Destacó también la evolución que ha venido observando la Fiesta. «Somos la primera Fiesta Nacional que tiene un área de accesibilidad y por eso las demás nos toman como ejemplo».

Acompañada por un video institucional, dio a conocer la fecha de realización de la próxima edición, que será del 5 al 15 de septiembre de 2024.