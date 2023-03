A pesar de que bajó la producción piscícola, ofertan pescados a través de Cooperativa y Frigorífico.

Si bien de una temporada a otra, producción piscícola tuvo menos problemas con la sequía, igualmente se sintió la falta de agua en tiempo de verano que probablemente incida en el resultado final. DE todas formas, la producción bajó porque hay menor productores, aún así, los existentes, le buscan la vuelta a la venta y sobrevivencia del sector.

«Esto viene de la mano de las economías regionales que tienen problemas en costo de producción y el precio al que venden el producto. Los productores están menos estimulados en producir peces a pesar de que hay muchos de ellos que alimentan a sus peces con lo que producen en la chacra y eso disminuye el costo de producción», explicó el Ing German Henning, productor de la zona de Campo Viera.

Agregó que «no obstante cuando se habla de productor en escala tiene que comprar alimento balanceado que tiene un costo y ese costo se ve reflejado después en el producto final».

«La realidad es que hoy están muy ajustados los números si el productor tiene que vender el producto del pescado para tener margen de ganancia considerable, de un 30% más ,no lo puede vender, por lo que ofrece a un precio más económico y eso hace que tenga menos estímulo en producir. Esto, sumado a que si vamos un poco hacia atrás-cuando comenzó la piscicultura en la provincia-se veía como una gran alternativa en la chacra acompañados a través del gobierno provincial y municipios, lo que hoy no sucede. Esto es, muchos productores consiguieron estanques con los municipios a través de horas máquina y asi se hacían los estanques,hoy no y es muy difícil para un productor hacer un estanque, por lo que no hay productores nuevos», apuntó Henning al Aire de Integración.

Dijo que el produce con su padre. «Somos socios y en Campo Viera tenemos una cooperativa que tiene un frigorífico donde hay un grupo de productores nucleados que están haciendo acciones, se está trayendo alimento de manera conjunta hacen compras de manera conjunta para bajar el costo de esos insumos. Esta semana- el jueves- vamos a comenzar a procesar el pescado en el Frigorifico(que hace 2 años no se usa) para comenzar a abastecer a la ciudadanía a través del mercado concentrador».

Dijo que «Son unos 20 productores que están nucleados en la cooperativa y estamos sumando más productores que producen otras cosas: cerdo, pollo, etc porque la idea es trabajar bajo el sistema cooperativo ya que es muy muy difícil que el productor solo, salga adelante».

Mencionó que el sistema consiste en proveer al productor de insumos y luego cuando éste entrega el producto final, se le descuenta eso que se gastó en insumos».

Hay varios productores que tienen pesca y pague que con el tema del turismo le va muy bien y anexan ya cabañas pileta quincho por lo que es un valor agregado.

El frigorífico se usó Hace 2 años atrás en un convenio con la provincia a través de un programa provincial que ofrecía pescado después no se usó más.

Las especies con las que se trabaja es pacú en un 80% y un 20% de carpa, el precio ronda los 1600 a 1800 pesos el kilo