30 de Noviembre Día Nacional del Mate

En honor al nacimiento del comandante Andrés Guacurarí desde el año 2014 se celebra el

Día Nacional del Mate.

Tan argentino, tan misionero. Yo diría que misionero ité.

El mate acompaña al misionero siempre. Cuando está argel, cuando está feliz. Está cuando

todo está bien y cuando la púa ronda.

Despierta en cada uno solidaridad y compasión, porque hasta a tu peor enemigo le vas a

convidar yerba si te pide.

Antes que los futbolistas lleguen al Campo Nou con el termo abajo del brazo, antes que el

defensor inglés Eric Dier diga que es adictivo; a los misioneros ya nos dolía la cabeza por

no tomar mate a la mañana.

El primer mate, casi seguro que te dió uno de tus abuelos. Tibio, para que no te quemes la

boca. Casi que preparándote para lo que vendría años más tarde.

Mate tibio, vaya y pase. Pero cebar mate hervido, eso no se hace. Es de mala gente.

Los misioneros sabemos que somos adultos cuando nos sentamos a tomar mates solos y

con 39° a la sombra.



El mate es un gesto romántico. Cuántas veces mandamos un mensaje que decía «poné la

pava» o recibimos un «a qué hora llegas, así preparo el mate».

Qué te ofrece tu mamá cuando la visitas a la tardecita: unos mates.

Hay todo un ritual que lo envuelve, tanto para tomarlo como para prepararlo. Siempre atento

al agua para que no hierva, empezar con agua tibia y escupir los primeros. «Acentá bien la

yerba» decía mi abuela.

Cuando vayas a tomar por favor no muevas la bombilla. «No me desarmes el mate», «eso no

es micrófono» «estás haciendo un reviro».

Se toma amargo o dulce, hay para todos los gustos. Yerba saborizada, suave, light,

tradicional, especial, barbacuá y la lista sigue.

Con ese aroma que nos hace bien y ese sabor inconfundible tomamos mates y salimos a

vivir.

¡Te queremos muchísimo mate, gracias por existir!

(Ya me dieron ganas de tomar mate😅😅)

