Se inicia el Apertura de la Liga Regional Obereña de Fútbol

Confirmados todos los clubes que van a participar, y habiéndose definido por sorteo las zonas y el fixture, todo está encaminado para que el próximo domingo 24 de marzo inicie el torneo Apertura 2024 organizado por la Liga Regional Obereña de Fútbol.

Atlético Oberá, AEMO, Racing de Villa Svea y Ex Alumnos 185, serán los clubes obereños que dirán presente en Primera División, mientras que Olimpia/San Antonio solo competirá en Cuarta División. También estarán los representantes de Leandro N. Alem, Atlético Alem y Atlético Iguazú; los dos clubes de Campo Viera, Atlético Campo Viera y Atlético Independiente; por el Alto Uruguay estarán River de Santa Rita y San Martín de 25 de Mayo; además estará River de Villa Bonita mientras que por la Zona Centro solo estará Atlético Aristóbulo del Valle, luego de conocerse que Atlético Campo Grande anunciara que no participará.

El torneo será con dos zonas. La zona A tendrá cinco equipos y la zona B seis equipos. Clasificarán los primeros cuatro a Cuartos de Final, donde se cruzarán el 1º de una zona vs. el 4º de la otra, y el 2º de una vs. el 3º de la otra, a un solo partido. Los ganadores disputarán las Semifinales a partido y revancha, y a su vez, la final tendrá el mismo formato.

La juvenil

En Cuarta División se jugarán los mismos partidos, siempre acompañando a la máxima categoría. Sin embargo, AEMO y Atl. Independiente no presentan equipo en la juvenil, por lo que los equipos que deban enfrentarlos quedarán libres en cada fecha.

1ª fecha

Zona A

AEMO vs. Olimpia/San Antonio (*)

San Martin vs. Atl. Campo Viera

Atlético Alem vs. Ex Alumnos 185

Libre: Atl. Aristóbulo del Valle

no se disputa

Zona B

Racing V.S. vs. Atlético Oberá

Atlético Iguazú vs. River de V. Bonita

River de Sta. Rita vs. Independiente