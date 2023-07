Atlético Oberá y Atlético Campo Grande a la final del Apertura

Este fin de semana se disputaron los partidos Revancha de las Semifinales del Torneo Apertura 2023 «Dr. Juan Epifanio Barrios».

El sábado, Racing de Villa Svea recibió a Atlético Oberá sabiendo que el resultado del partido de la Ida dejaba todo en cero (2 a 2). Pero el Decano obereño se paró mejor y no tardó mucho en inclinar la balanza a su favor. Nico Portillo probó al arco pero fue Guillermo Da Silva quien la terminó empujando al fondo de la red. Durante el primer tiempo, la visita se quedó con uno menos, pero aguantó hasta irse al descanso con el marcador a su favor. En el complemento volvió a aparecer Portillo, pero esta vez fue él quien convirtió, poniendo el marcador 2 a 0 (4 a 2 en el global). Un expulsado más por lado marcó lo duro del encuentro que se vivió como una verdadera final. El pitazo final desató el festejo para los dirigidos por Darío Portillo, con el pasaje a la Final en sus manos.

Este domingo, Atlético Campo Grande recibió a Ex Alumnos 185, que llegaba con una mínima ventaja por el 1 a 0 logrado en la Ida. El «Aurinegro» no especuló y se volcó plenamente al ataque buscando el empate global. Y lo encontró a los 24′ con un golazo de Pablo Viera. El local tuvo que adaptarse al juego debido a quedarse con 10, pero pero para su tranquilidad pudo ampliar su ventaja con otro gol de Viera. Con el 2 a 0 se fueron al descanso. En el 2T llegó el gol del descuento para el «Exa», que ponía el global 2 a 2 y dejaba las cosas con la sensación de que los penales definirían al otro finalista. Sin embargo, los de Diego Da Silva no se conformaron y de contra elabaroran una gran jugada colectiva que terminó con el tercer gol del 9 aurinegro. El 3 a 1 fue definitivo, clasificando a la final al conjunto que en fase de grupo había terminado puntero y pudo festejar ante su gente.

La final del torneo será entre Atlético Oberá y Atlético Campo Grande, la cual se disputará a partido y revancha, comenzando el próximo fin de semana en el estadio Alfonso Feversani y luego en el Parque Gral. San Martín.